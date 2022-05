Υπ. Άμυνας Βρετανίας: Η Ρωσία μπορεί να έχει έλλειψη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων

Έλλειψη κατάλληλων αναγνωριστικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) ενδέχεται να έχει η Ρωσία, προκειμένου να αναγνωρίσει στόχους που πλήττουν στη συνέχεια τα μαχητικά αεροσκάφη ή το πυροβολικό, σύμφωνα με αναφορά του βρετανικού υπουργείο Άμυνας .

Η Ρωσία είναι πιθανό να έχει έλλειψη των κατάλληλων αναγνωριστικών UAV, η οποία επιδεινώνεται από περιορισμούς στην εγχώρια κατασκευαστική ικανότητά της λόγω των κυρώσεων, ανέφερε.

Αν η Ρωσία συνεχίσει να χάνει UAV με τον τρέχοντα ρυθμό, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ρωσικών δυνάμεων, η ικανότητα αναγνωριστικής επιτήρησης θα επιδεινωθεί περαιτέρω επηρεάζοντας αρνητικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, ανέφερε η Βρετανία σε ένα τακτικό ενημερωτικό δελτίο.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 May 2022



