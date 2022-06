Βρετανία: Υπέρ της πρότασης μομφής κατά του Τζόνσον θα ψηφίσει ο ηγέτης Συντηρητικού Κόμματος Σκωτίας

Yπέρ της μομφής κατά του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στην ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, που θα διεξαχθεί αργότερα το βράδυ σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουνίου, δήλωσε ότι θα ψηφίσει ο Βρετανός βουλευτής Ντάγκλας Ρος, ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος της Σκωτίας.

«Έχοντας ακούσει προσεκτικά τους ανθρώπους στο Μόραϊ, που με επανεξέλεξαν για να τους εκπροσωπώ και πολλούς ανθρώπους σε όλη τη Σκωτία, τώρα που αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης είναι μπροστά μας, δεν μπορώ με καλή πίστη να υποστηρίξω τον Μπόρις Τζόνσον», είπε ο Ρος σε ανακοίνωσή του.

«Η αποψινή μου ψήφος θα στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας» συμπλήρωσε.

Having listened closely to people in Moray who re-elected me and people across Scotland, tonight I will support the motion of no confidence in the Prime Minister. pic.twitter.com/YXE0rEyvsn