Βρετανία: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα μέτωπα

Νέα έκθεση σχετικά με την πρόοδο των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία εξέδωσε το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, σύμφωνα με την οποία «η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα μέτωπα».

Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/OdjSV0U43C



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gxOTw78P0M