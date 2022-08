Βρετανία: Ηχητικό ντοκουμέντο «καίει» τη Λιζ Τρας – Οι Βρετανοί είναι τεμπέληδες

Ηχητικό ντοκουμέντο, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, «καίει» την επικρατέστερη υποψήφια για την ηγεσία των Τόρις στη Βρετανία, την Λιζ Τρας, καθώς εξαπέλυσε επίθεση κατά των Βρετανών εργαζομένων, σύμφωνα με τον Guardian. H ηχογράφηση προέρχεται από την περίοδο που η Λιζ Τρας ήταν το Νο2 του υπουργείου Οικονομικών, ως επικεφαλής γραμματέας, μία θέση που κατείχε μέχρι το 2019.

Στην ηχογράφηση που διέρρευσε, ισχυρίστηκε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει επιθυμία στους Βρετανούς εργαζόμενους να αλλάξουν την εργασιακή κουλτούρα, ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει περισσότερο οικονομικά ευήμερο. «Χρειάζονται σπρώξιμο», λέει χαρακτηριστικά, καθώς δεν φαίνεται να έχουν την «ικανότητα» των ξένων ανταγωνιστών.

