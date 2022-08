Βρετανία: Μεγάλη φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο του Χίθροου

Συναγερμός για μεγάλη φωτιά κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Χίθροου σήμανε τη Δευτέρα στις αρχές του Λονδίνου.

Στο σημείο έσπευσαν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν και ελικόπτερα.

Οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρά τους, ώστε να μην εισπνέουν τους καπνούς.

Η φωτιά ξέσπασε στο Φέλτχαμ ωστόσο δεν απειλεί κατοικίες.

Another fire in West London. So close to Heathrow! pic.twitter.com/XnAwDmnoAI