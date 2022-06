Βρετανία: Απεργίες στο αεροδρόμιο Χίθροου αποφάσισε το προσωπικό της British Airways

Το προσωπικό της British Airways στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου ψήφισε την Πέμπτη υπέρ της απεργίας για ζητήματα μισθοδοσίας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να προκληθεί αναστάτωση σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, σε ένα ήδη χαοτικό καλοκαίρι για όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Επιβάτες αεροπορικών εταιρειών σε όλη την Ευρώπη έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα αεροδρόμια αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού και την ισχυρή ζήτηση μετά από την πανδημία.

Οποιαδήποτε απεργία στο Χίθροου πιθανότατα θα αυξήσει την πίεση.

BREAKING: British Airways workers at Heathrow have voted to strike during the school summer holidays in a move set to cause more travel chaos as the industry struggles to recover from the pandemic.



