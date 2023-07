Ο Μπάιντεν συναντά τον Κάρολο Γ' στο Λονδίνο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναχώρησε από τη Βρετανία αφού επιδόθηκε σε μια επίδειξη ενότητας με το Λονδίνο κατά τη διάρκεια σύντομης επίσκεψης όπου συνάντησε τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και μετά τον βασιλιά Κάρολο Γ', την παραμονή της σημαντικής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία.

Με όλη τη μεγαλοπρέπεια της βρετανικής μοναρχίας, ο Τζο Μπάιντεν έγινε δεκτός το μεσημέρι από τον Κάρολο Γ' στον πύργο του Ουίνδσορ, 40 χλμ. δυτικά του Λονδίνου, για τσάι και για συζήτηση για το περιβάλλον.

Έπειτα από μια θερμή χειραψία με τον μονάρχη, τιμητική φρουρά υποδέχθηκε τον 80χρονο Αμερικανό πρόεδρο και οι Φρουροί της Ουαλίας παιάνισαν τον αμερικανικό ύμνο που ο Μπάιντεν άκουσε έχοντας το χέρι στην καρδιά.

Οι δύο ηγέτες επρόκειτο να μιλήσουν κυρίως για το περιβάλλον, σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, θέμα στο οποίο ο βασιλιάς είναι προσηλωμένος εδώ και πολύ καιρό και για το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος τρέφει "μεγάλο σεβασμό", είχε εξηγήσει από το προεδρικό αεροσκάφος ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν. Ήταν η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του βασιλιά μετά τη στέψη του Κάρολου Γ'.

Παλαιότερα, ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν είχαν παραστεί στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, η οποία πέθανε στις 8 του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Έπειτα από λίγο λιγότερο από δύο ώρες στο Ουίνδσορ, ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από τη Βρετανία για το Βίλνιους και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Πριν από τον πύργο του Ουίνδσορ, ο Τζο Μπάιντεν πέρασε 40 λεπτά στη Ντάουνινγκ Στριτ, όπου έγινε δεκτός από τον Ρίσι Σούνακ.

