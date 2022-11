Βρετανία: Πάνω από 7 εκατ. άνθρωποι περιμένουν να εξυπηρετηθούν στα βρετανικά νοσοκομεία

Ο αριθμός ρεκόρ των 7 εκ. βρετανών που αναμένουν λάβουν φροντίδα από τα βρετανικά νοσοκομεία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, καταδεικνύουν την κρίση που αντιμετωπίζει το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας (NHS).

Μετά την πανδημία, το NHS δυσκολεύεται να μειώσει τις λίστες αναμονής με τις οποίες βρέθηκαν αντιμέτωποι οι ασθενείς, που είτε χρειάζονται να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις -συμπεριλαμβανομένων αυτών για τη θεραπεία καρκίνων-, είτε για διαδικασίες ρουτίνας ή ακόμη και για κάτι έκτακτο.

Σχεδόν 7,1 εκατ. άνθρωποι περίμεναν στα τέλη Σεπτεμβρίου να λάβουν φροντίδα, ένα επίπεδο που έχει να καταγραφεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2007, όταν δημιουργήθηκε ο δείκτης αυτός.

Record 7.1m people in England waiting for NHS hospital treatment https://t.co/QRWDlUriD2

Σχεδόν το ένα πέμπτο των ανθρώπων αυτών περιμένουν πάνω από ένα χρόνο, παρόλο που ο αριθμός των πολιτών που αναμένουν πάνω από 18 μήνες μειώθηκε σχεδόν κατά 60% σε ένα έτος, σύμφωνα με το NHS.

Στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών ωστόσο επικρατεί χάος, με αύξηση του αριθμού των όσων περιμένουν πάνω από 12 ώρες για να τους δοθεί κρεβάτι.

Η κατάσταση προβλέπεται να επιδεινωθεί κατά τους χειμερινούς μήνες αφού τον δείκτη θα αυξήσει η εισροή των ασθενών που πάσχουν από εποχικούς ιούς. Η συνθήκη που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας έρχεται να επιβαρύνει κι άλλο την ήδη τεταμένη κοινωνική περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Το συνδικάτο των νοσηλευτών Royal College of Nursing ανακοίνωσε χθες μια άνευ προηγουμένου πανεθνική απεργία πριν τα τέλη του έτους με αίτημα μισθολογικές αυξήσεις και φόντο την κρίση του κόστους διαβίωσης. Η κυβέρνηση έκρινε ότι τα αιτήματα του συνδικάτου είναι μη ρεαλιστικά για τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

I’m backing the NHS and their hardworking staff. #NursesStrike pic.twitter.com/xpdNhSdhKY

BREAKING NHS nurses across the country have voted in favour of a national strikehttps://t.co/dRjM85BJPk