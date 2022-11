Βρετανία: Παρέλυσε το μετρό του Λονδίνου λόγω απεργίας

Εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν προβλήματα από τη νέα απεργία που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο μετρό του Λονδίνου έπειτα από έκκληση πολλών συνδικάτων που αντιτίθενται σε σχέδιο μείωσης του κόστους στην εταιρεία διαχείρισης των μέσων μαζικής μεταφοράς του Λονδίνου, την Transport for London (TfL).

Tube strikes Thursday 10 November



Tube severely disrupted. Some other services may also be affected.



Check your travel.