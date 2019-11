Βρετανία: Πέθανε ο τηλεοπτικός σεφ Γκάρι Ρόουντς

Ο διάσημος Βρετανός σεφ και παρουσιαστής σε πολλές εκπομπές μαγειρικής Γκάρι Ρόουντς πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 59 ετών. Πολλοί συνάδελφοί του, όπως ο Γκόρντον Ράμσεϊ, ο Τζέιμι Όλιβερ και η Πρου Λάιθ απέτισαν φόρο τιμής στον «ροκ σταρ της κουζίνας».

Ο Ρόουντς, που ήταν γνωστός για την αγάπη του στην παραδοσιακή βρετανική κουζίνα, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ έκανε γυρίσματα για μια νέα σειρά στο Ντουμπάι, όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του. Ήταν ένα από τα αστέρια της νέας γενιάς των Βρετανών σεφ που αναδείχθηκε τη δεκαετία του 1990 και μαγείρεψε σχεδόν σε όλες τις ηπείρους για διασημότητες όπως η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο Τομς Χανκς και οι παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Είχε εμφανιστεί στο MasterChef, το Hell's Kitchen και άλλα σόου μαγειρικής, παρουσιάζοντας συχνά κλασικά βρετανικά πιάτα με σύγχρονη άποψη.

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ χαρακτήρισε τον Ρόουντς «φανταστικό σεφ» που βοήθησε να μπει η βρετανική κουζίνα στον χάρτη της μαγειρικής. Ο Τζέιμι Όλιβερ είπε ότι ήταν ένας «απίστευτος πρέσβης της βρετανικής κουζίνας».

We lost a fantastic chef today in Gary Rhodes. He was a chef who put British Cuisine on the map. Sending all the love and prayers to your wife and kids. You’ll be missed Gx pic.twitter.com/RRWlWhjup8