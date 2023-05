Βρετανία: Προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρόμιου Γκάτγουικ λόγω ύποπτου drone - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Προβλήματα στη λειτουργία και καθυστερήσεις στις πτήσεις σημειώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, καθώς η διοίκηση του αεροδρομίου αυτού του Λονδίνου αναγκάστηκε να κλείσει τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης για σχεδόν μία ώρα, μετέδωσε το Sky News και το BBC. Αιτία ήταν ένα "ύποπτο drone" που πετούσε στην περιοχή.

#Britain's Gatwick #airport shut its runway for almost an hour on Sunday over a "suspected drone" incident, Sky News reported.https://t.co/qPBrZBR5Hn