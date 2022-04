Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι - Απείλησε αστυνομικούς του Υπουργείου Άμυνας

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε η βρετανική αστυνομίας, ο οποίος, οπλισμένος με μαχαίρι, απείλησε δύο αστυνομικούς φρουρούς του υπουργείου Άμυνας.

Η οδός Γουάιτχολ, όπου στεγάζονται πολλά κυβερνητικά κτίρια, όπως τα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και Άμυνας, και η οποία οδηγεί στην επίσημη κατοικία και γραφείο του Τζόνσον, στην Ντάουνινγκ Στριτ, αποκλείστηκε από τους αστυνομικούς.

A male arrested after 'incident' at Horse Guards ( close to 10 Downing Street ) Police close the Whitehall road - an investigation team dressed in blue putting things into clear bags pic.twitter.com/Tfwz4SKgyH

Η αστυνομία ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα έπειτα από ένα συμβάν στη Χορς Γκαρντς Παρέιντ, έναν χώρο παρελάσεων που βλέπει στο πάρκο Σεντ Τζέιμς.

«Γύρω στις 8.50, ένας 29χρονος, που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι ήρθε αντιμέτωπος με δύο αστυνομικούς του υπουργείου Άμυνας. Χρησιμοποιήθηκε ένα όπλο τέιζερ και ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Ο άνδρας συνελήφθη με τις κατηγορίες της απόπειρας δολοφονίας και κατοχής επιθετικού όπλου και παραμένει υπό κράτηση σε ένα αστυνομικό τμήμα του κεντρικού Λονδίνου. Το συμβάν δεν φαίνεται να συνδέεται με τρομοκρατία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Police load the evidence into the van - Police Statement - "A man has been arrested on suspicion of attempted murder after two Ministry of Defence Police officers were confronted with a knife in Westminster this morning." pic.twitter.com/iU721uRn3b