Βρετανία: Στις φυλακές οδηγήθηκε συνιδρυτής νεοναζιστικής οργάνωσης

Ο συνιδρυτής μιας βρετανικής νεοναζιστικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας σχεδίαζαν ή επιδοκίμαζαν τη δολοφονία βουλευτών, φυλακίστηκε σήμερα, Τρίτη 7 Ιουνίου, ως μέλος μιας εκτός νόμου οργάνωσης.

Ο 28χρονος Άλεξ Ντέιβις συνέβαλε στην ίδρυση της Εθνικής Δράσης, μιας ομάδας υποστηρικτών της λευκής υπεροχής, η οποία τέθηκε εκτός νόμου το 2016, αφού γιόρτασε δημοσίως τη δολοφονία της βουλευτίνας των Εργατικών Τζο Κοξ.

Τον περασμένο μήνα ο Ντέιβις κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία, ότι παρέμεινε μέλος της ομάδας παρ’ ότι είχε απαγορευτεί. Σήμερα του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8,5 ετών.

Το 2018 ένα μέλος της Εθνικής Δράσης παραδέχτηκε, ότι αγόρασε μια ματσέτα με σκοπό να δολοφονήσει μια άλλη βουλευτίνα ενώ εξαπέλυσε απειλές και εναντίον μιας αστυνομικού.

Πέρσι, ένας αστυνομικός έγινε ο πρώτος εν ενεργεία αξιωματικός, που καταδικάζεται για τρομοκρατία αφού ήταν και εκείνος μέλος της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές ο στόχος της Εθνικής Δράσης, που συγκροτήθηκε το 2013, ήταν να ξεκινήσει φυλετικό πόλεμο. Η ομάδα, η πρώτη ακροδεξιά οργάνωση που κηρύσσεται εκτός νόμου στη Βρετανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έλεγε ότι ήθελε να «ελευθερώσει» τη «λευκή Βρετανία» από τον έλεγχο των Εβραίων και την εξάπλωση των εθνικών μειονοτήτων.

