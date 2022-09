Βρετανία: Το επίσημο μονόγραμμα του βασιλιά Καρόλου

Το επίσημο μονόγραμμα του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας, που θα εμφανίζεται μεταξύ άλλων σε κυβερνητικά κτήρια και στα παραδοσιακά κόκκινα γραμματοκιβώτια, παρουσίασαν χθες Δευτέρα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Το μονόγραμμα, το οποίο επέλεξε ο νέος μονάρχης από μια σειρά σχεδίων που ετοίμασε το College of Arms, είναι μια σύνθεση των γραμμάτων C και R που αντιπροσωπεύουν το όνομα του Καρόλου (Charles, στην αγγλική γλώσσα) και τον τίτλο Βασιλιάς (Rex, στα λατινικά) κάτω από την απεικόνιση του στέμματος.

