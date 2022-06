Βρετανία: Το Λονδίνο ανακοινώνει νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας

Νέο πακέτο εμπορικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας εισήγαγε η Βρετανία σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Η «Ειδοποίηση προς Εξαγωγείς» ανέφερε νέα μέτρα, που περιλαμβάνουν απαγορεύσεις για τις εξαγωγές προς τη Ρωσία σε μια σειρά προϊόντων και σε τεχνολογία, την εξαγωγή καυσίμων αεροσκαφών, καθώς και την εξαγωγή στερλινών ή τραπεζογραμματίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανέφερε επίσης, ότι υπάρχουν νέοι περιορισμοί στην παροχή τεχνικής βοήθειας, καθώς και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κεφαλαίων και υπηρεσιών μεσιτείας που σχετίζονται με εισαγωγές σιδήρου και χάλυβα.

Στην ανακοίνωση καθορίζεται επιπλέον κατάλογος προϊόντων, τα οποία απαγορεύεται να εξαχθούν, όπως προϊόντα και τεχνολογία για επιχειρήσεις εσωτερικής καταστολής, προϊόντα και τεχνολογία, που σχετίζονται με χημικά και βιολογικά όπλα, προϊόντα και τεχνολογία, που σχετίζονται με τη ναυτιλία, επιπρόσθετα προϊόντα και τεχνολογία διύλισης, καθώς και επιπλέον προϊόντα και τεχνολογία από κλάδους κρίσιμης σημασίας.

