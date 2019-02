Βρετανία: Χιλιάδες μαθητές στους δρόμους για το κλίμα

Χιλιάδες Βρετανοί μαθητές απείχαν την Παρασκευή από τα μαθήματά τους, αξιώνοντας την ανάληψη δράσης στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, με το πρωθυπουργικό γραφείο να διατυπώνει από τη μία ήπιες επιπλήξεις σε βάρος τους, διότι αναστάτωσαν το σχολικό πρόγραμμα, από την άλλη η υπουργός Ενέργειας και ακτιβιστές να εκφράζονται με εγκωμιαστικά λόγια για την πρωτοβουλία τους.

Με συνθήματα όπως «Η κλιματική αλλαγή είναι χειρότερη από την εργασία για το σπίτι» και «Ας ενεργήσουμε τώρα για το μέλλον μας», οι νεαροί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στον πλατεία του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις.

«Η δασκάλα μου είπε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να βγαίνουν έξω, όμως εμείς βγήκαμε, διότι είναι σημαντικό» είπε στο Reuters ο 11χρονος Ρίο.

Μια εκπρόσωπος τύπου της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι επισήμανε ότι αν και η κυβέρνηση χαιρετίζει τη δέσμευση των μαθητών, η αναταραχή που προκάλεσαν στα σχολεία και στα μαθήματά τους θα εγείρει δυσκολίες στους δασκάλους.

Εντούτοις, η υπουργός Ενέργειας Κλερ Πέρι ανέφερε ότι είναι «απίστευτα περήφανη» για τη βρετανική νεολαία, ενώ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους «μαθητές του σήμερα, το μέλλον των οποίων διακυβεύεται».

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, 224 ακαδημαϊκοί από την Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ και άλλα πανεπιστήμια γνωστοποίησαν, σε μια ανοικτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στον Guardian, ότι στηρίζουν τους μαθητές.

«(Όσοι συμμετέχουν στην αποχή) έχουν κάθε δικαίωμα να είναι θυμωμένοι για το μέλλον που εμείς θα τους κληροδοτήσουμε, εάν δεν ληφθεί συμμετρική και επείγουσα δράση» έγραψαν χαρακτηριστικά.

Οι διαδηλώσεις στη Βρετανία πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του παγκόσμιου κινήματος «School Strike 4 Climate», που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018, όταν η 16χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Θάνμπεργκ πήρε την πρωτοβουλία να διαδηλώνει έξω από το κοινοβούλιο της χώρας κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων.

Η Θάνμπεργκ, με άναρτησή της στο Twitter, επισήμανε σχετικά με τη σημερινή κινητοποίηση:

«Η πρωθυπουργός λέει ότι οι μαθητές που κάνουν αποχή χάνουν χρόνο διδασκαλίας. Αυτό ισχύει. Όμως, οι πολιτικοί, εξαιτίας της έλλειψης δράσης, έχασαν 30 χρόνια. Είναι χειρότερο».

