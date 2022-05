Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Η Ρωσία έχει χάσει το ένα τρίτο των δυνάμεών της στην Ουκρανία

Η Ρωσία έχει πιθανότατα χάσει περίπου το ένα τρίτο των χερσαίων δυνάμεων που ανέπτυξε στην Ουκρανία και η επίθεσή της στην περιοχή του Ντονμπάς «έχει χάσει την ορμή της και έχει μείνει σημαντικά πίσω από το πρόγραμμα», ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

«Παρά τις μικρής κλίμακας αρχικές προελάσεις, η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να επιτύχει ουσιαστικά εδαφικά κέρδη τον τελευταίο μήνα ενώ διατηρεί συνεχώς υψηλά επίπεδα φθοράς», σημειώνει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε ανάρτησή του στο Twitter.

