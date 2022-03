Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Μικρή πρόοδο για τη Ρωσία με συνεχείς απώλειες

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν σημειώσει «μικρή πρόοδο» προς το Κίεβο, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαιώνοντας τις ουκρανικές αρχές.

Το βρετανικό υπουργείο ανέφερε ότι υπήρξε «αξιοσημείωτη μείωση στη συνολική ρωσική αεροπορική δραστηριότητα» πάνω από την Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες, επισημαίνοντας ότι είναι πιθανό να οφείλεται στην «απροσδόκητη αποτελεσματικότητα και αντοχή» των ουκρανικών δυνάμεων αεράμυνας.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι η μεγάλη ρωσική στήλη βορειοδυτικά του Κιέβου έχει «σημειώσει μικρή πρόοδο σε πάνω από μια εβδομάδα» και υφίσταται «συνεχείς απώλειες» στα χέρια των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Καθώς αυξάνονται τα θύματα, ο Πούτιν θα αναγκαστεί να αντλήσει από όλες τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες πηγές για να αντικαταστήσει τις απώλειες», προσθέτει η έκθεση.

