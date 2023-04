Χάθηκε ο Ήλιος πάνω από την Χερσόνησο της Καμτσάτκα

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ρωσίας εξερράγη τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης πνίγοντας ολόκληρες πόλεις και γειτονικά χωριά με τέφρα.

Το ηφαίστειο Σιβέλιτς, στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, εισήλθε σήμερα σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, εκλύοντας νέφος ηφαιστειακής τέφρας που έφθασε σε υψόμετρο 10 χιλιομέτρων, εγείροντας κίνδυνο για τα αεροσκάφη που κινούνται στην περιοχή, όπως προειδοποίησε η ομάδα διαχείρισης της ηφαιστειακής έκρηξης.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για την πολιτική αεροπορία, τονίζοντας πως μπορεί να εκτοξευθεί ηφαιστειακή τέφρα ακόμη και σε ύψος 15 χιλιομέτρων ανά πάσα στιγμή.

«Η συνεχιζόμενη (ηφαιστειακή) δραστηριότητα μπορεί να πλήξει διεθνείς πτήσεις και αεροσκάφη που πετούν χαμηλά», προειδοποίησε.

Η περιοχή γύρω από το ηφαίστειο θυμίζει εξωγήινο τοπίο. Το νέφος της τέφρας που εκλύθηκε όταν εξερράγη το ηφαίστειο παρασύρεται από τους ανέμους προς δυσμάς και νότο και εκτιμάται πως έχει απλωθεί στον εναέριο χώρο, καλύπτει 400 επί 270 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το παράρτημα στην Καμτσάτκα του Ινστιτούτου Γεωφυσικών Μελετών της ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια Ουστ-Καμτσάτσκι, το ηφαίστειο εξερράγη στις 06:31 (τοπική ώρα) και ηφαιστειακή τέφρα πέφτει σε χωριά της περιοχής, όπως το Κλούτσι.

