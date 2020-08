Χάος στη Βηρυτό: Αστυνομικός σκοτώθηκε στις συγκρούσεις - 172 τραυματίες

Ένας Λιβανέζος αστυνομικός σκοτώθηκε στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο κέντρο της Βηρυτού σήμερα, όπως έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί στις ταραχές ανήλθε σε 172.

«Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: #LebaneseRedCross (ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου) μετέφερε 55 ανθρώπους σε κοντινά νοσοκομεία και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε 117 ανθρώπους επιτόπου», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο Ερυθρός Σταυρός.

Protesters have taken over the Foreign Ministry building in #Beirut , #Lebanon : protesters chanting "Hezbollah are terrorists" and "Nabih Berri" is a thug. #CVE https://t.co/7SlwIAXKGq

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης και κοινωνικής μεταρρυθμίσεις, μετά τις φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου πριν από λίγες ημέρες.

Solidarity with the people of Lebanon taking the streets by storm tonight in the face of tear gas, live bullets and police brutality. You have them scared, you have them terrified - hang them all.



