Χάος στις ΗΠΑ

Χάος προκάλεσε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντοναλτ Τραμπ με πρωτοφανή γεγονότα κατά την αμερικανική ιστορία να διαδραματίζονται στον «ναό» της Δημοκρατίας το Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν κατά της επικύρωσης από τους εκλεγμένους του Κογκρέσου της νίκης του Δημοκρατικού αντιπάλου του, που πραγματοποιείτο εκείνη την ώρα στο Καπιτώλιο.

Χιλιάδες οπαδοί του διέκοψαν τη συνεδρίαση του Κογκρέσου κατά την οποία επικυρωνόταν η νίκη του νέου προέδρου Τζο Μπάιντεν και εισέβαλλαν στο κτίριο εκφράζοντας την οργή τους για την «εκλογική απάτη» κατά τις προεδρικές εκλογές.

Αστυνομικές δυνάμεις της φρουράς κυριολεκτικά φυγάδευσαν τους γερουσιαστές την στιγμή που οι διαδηλωτές εισέβαλλαν μαζικά στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας και αφού κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά, το κτίριο εκκενώθηκε από τους εισβολείς ενώ ήδη είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία στην Ουάσινγκτον.

Λίγο μετά τη 01:00 ώρα Ελλάδας οι αρχές ασφαλείας απέκτησαν τον έλεγχο εντός και εκτός του Καπιτωλίου.

Μία νεκρή γυναίκα και ένας σοβαρά τραυματίας

Νεκρή είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν μεγάλα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης η γυναίκα που πυροβολήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η γυναίκα ήταν διαδηλώτρια ή εργαζόμενη στο Καπιτώλιο, ενώ άγνωστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχθηκε τους πυροβολισμούς.



Νωρίτερα είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο από τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα δέχθηκε τους πυροβολισμούς

WARNING: GRAPHIC CONTENT Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. (Video: @TaylerUSA ) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E

Ένας νεαρός διαδηλωτής τραυματίστηκε σοβαρά, όταν προσπάθησε να πηδήξει από ύψος 10 μέτρων.

«Απόπειρα πραξικοπήματος» καταγγέλλουν γερουσιαστές

Αρκετά εκλεγμένα μέλη του Κογκρέσου καταγγέλλουν μια απόπειρα «πραξικοπήματος» με επικεφαλής τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι κατάφεραν να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο, με ορισμένους από τους αυτούς τους εκλεγμένους αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι αυτή η ενέργεια είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

«Είμαστε μάρτυρες μιας απόπειρας πραξικοπήματος που ενθαρρύνεται από τον εγκληματία του Λευκού Οίκου. Είναι καταδικασμένη να αποτύχει», ανέφερε στο Twitter ο Δημοκρατικός βουλευτής Γουίλιαμ Πασκρέλ, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό δεν είναι μια διαδήλωση. Αυτό είναι μια απόπειρα πραξικοπήματος», δήλωσε η βουλευτίνα Νταϊάνα Ντεζίτ από την πλευρά της, καταγγέλλοντας την «αναρχία που προκάλεσε ο δικός μας πρόεδρος».

Τραμπ: Να θυμάστε για πάντα αυτή τη μέρα

Σε μήνυμά του ο Τραμπ ανέφερε: «Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν όταν μια ιερή μεγαλειώδης εκλογική νίκη απομακρύνεται τόσο ανεπιθύμητα και με τόση κακία από τους μεγάλους πατριώτες που έχουν υποστεί κακή και άδικη μεταχείριση τόσο καιρό. Πηγαίνετε σπίτι με αγάπη και ειρήνη. Θυμηθείτε αυτήν την ημέρα για πάντα!».

Εκρηκτικός μηχανισμός στα γραφεία των Ρεπουμπλικάνων

Ένας εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανού κόμματος και ο εκρηκτικός μηχανισμός απενεργοποιήθηκε με ασφάλεια, ανέφερε ένας δημοσιογράφος των New York Times.

Αστυνομικοί τραβούν όπλα στο Καπιτώλιο

Αστυνομικοί τραβούν όπλα στο Καπιτώλιο για να προστατεύσουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους, δήλωσε ένας βουλευτής.

"Οι φρουροί ασφαλείας και η αστυνομία στο Κάπιτολ Χιλ έβγαλαν τα όπλα τους, καθώς οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να εισβάλουν", έγραψε στο Twitter ο βουλετής Νταν Κίλντι.

Βουλευτές δήλωσαν πως έγινε χρήση δακρυγόνων στη Ροτόντα του Καπιτωλίου μετά την εισβολή διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έλαβαν εντολή να φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες.

"Η αστυνομία μας ζήτησε να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες επειδή υπήρξε ρίψη δακρυγόνων στη Ροτόντα", έγραψε σε tweet του ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς. "Μας δόθηκε εντολή να ξαπλώσουμε στο έδαφος και να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες ", πρόσθεσε ο Κίλντι.

Κτήρια του Κογκρέσου εκκενώνονται ενώ οι οπαδοί του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ τελικά εισέβαλαν στον χώρο του Καπιτωλίου και συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς. Οι γερουσιαστές μεταφέρονται σε ασφαλές μέρος έξω από το Καπιτώλιο.

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT