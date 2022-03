Χάρκοβο: Τέσσερις νεκροί από βομβαρδισμό σε κλινική που λειτουργούσε ως κέντρο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας

Τέσσερις νεκροί από τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις κλινικής που λειτουργούσε ως κέντρο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή αστυνομία.

«Ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού το πρωί πολιτικής υποδομής από πολλαπλούς εκτοξευτήρες ρουκετών, 7 άμαχοι τραυματίστηκαν, 4 από τους οποίους υπέκυψαν στα τραύματά τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Putin's latest 'war crimes': Four civilians are killed as Russian shelling hits a humanitarian aid centre in Kharkiv but Ukrainian troops push Moscow's forces away from Kyiv https://t.co/W7ZdoF2JYN

«Δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί κοντά», προστίθεται στην ανακοίνωση.

The Russian army does not stop bombing the Kharkiv region. On the night of March 25, a hospital in Dergachi was shot at. There are victims. (Channel 24) #Ukraine #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/blWYaGWNrH