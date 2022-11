Χαβάη: Εξερράγη το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο του κόσμου

Λίγες ώρες μετά από τη σχετική ειδοποίηση που εξέδωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ τη Δευτέρα, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο εξερράγη, δημιουργώντας ένα τρομακτικό και παράλληλα εντυπωσιακό θέαμα.

Πρόκειται για το ηφαίστειο Μάουνα Λόα, στη Χαβάη, το οποίο εξερράγη για πρώτη φορά ύστερα από 40 χρόνια, σημαίνοντας συναγερμό.

Μέχρι στιγμής, η ροή λάβας περιορίζεται ως επί το πλείστον στην κορυφή του ηφαιστείου, αλλά οι κάτοικοι έχουν τεθεί σε συναγερμό και είχαν προειδοποιηθεί νωρίτερα για τον κίνδυνο πτώσης τέφρας μετά την έκρηξη.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) δήλωσε ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC. Το επίπεδο συναγερμού του ηφαιστείου έχει επίσης αναβαθμιστεί, όπως ανακοίνωσαν αρμόδιες αρχές.

Προς το παρόν, δεν έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης και οι κατοικημένες περιοχές είναι απίθανο να επηρεαστούν σε αυτό το στάδιο, λένε αξιωματούχοι, αλλά, σύμφωνα με το Reuters, η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Χαβάης δήλωσε ότι άνοιξε δύο καταφύγια στο νησί για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται τη μετεωρολογική υπηρεσία της περιοχής, η πτώση τέφρας μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε οχήματα και κτήρια, να μολύνει τα αποθέματα νερού, να διαταράξει την αποχέτευση και τα ηλεκτρικά συστήματα και να βλάψει ή να σκοτώσει τη βλάστηση, ενώ η ηφαιστειακή τέφρα μπορεί να ερεθίσει τα μάτια και τους πνεύμονες.

The Mauna Loa eruption has focused on the NE Rift Zone. No populated areas are currently threatened, so the HVO social media team will sign off for the night. We'll break in if there are any major changes and will be back in the morning. Latest map and morning photo attached. pic.twitter.com/0dOgGY5IJ2