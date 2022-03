Χερσώνα: Ρώσοι εισέβαλαν στο προεδρικό γραφείο της Κριμαίας - Έβγαλαν την ουκρανική σημαία

Στο γραφείο του εκπροσώπου του Προέδρου της Ουκρανίας στην Κριμαία εισέβαλλαν τα ρωσικά στρατεύματα, σύμφωνα με πληροφορίες του ουκρανικού ανεξάρτητου ειδησεογραφικού πρακτορείου NEXTA.

Οι στρατιώτες έσπασαν τις πόρτες του κτιρίου, εισέβαλλαν στο προεδρικό γραφείο και αφαίρεσαν την ουκρανική σημαία

Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται στη Χερσώνα.

#Russian troops broke into the office of the #Ukrainian presidential representative office in #Crimea, which is located in #Kherson due to the annexation of the peninsula.



The soldiers broke down the doors in the building and removed the Ukrainian flag. pic.twitter.com/TdRm5K3eiD