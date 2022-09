Χιλή: Μυστηριώδης εξαφάνιση Βρετανού αστρονόμου

Οι αρχές της Χιλής ερευνούν μια ορεινή περιοχή στο βόρειο τμήμα της χώρας, αναζητώντας τον Βρετανό αστρονόμο Τόμας Μαρς, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μυστηριωδώς στις 16 Σεπτεμβρίου από ένα παρατηρητήριο που επισκέφθηκε στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας.

Σωστικά συνεργεία, αστυνομικοί και στρατιώτες «χτενίζουν» την ορεινή περιοχή γύρω από το αστρονομικό παρατηρητήριο Λα Σίγια, που βρίσκεται σχεδόν 600 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Σαντιάγο, αναζητώντας τον 60χρονο ερευνητή του πανεπιστημίου Γουόρικ.

Chile police hunt for missing UK university astronomer (www.independent.c...)



Police in Chile have launched a search for a missing British university astronomy professor ...



Add your highlights:https://t.co/ddqUtNSXmc

#UK #news