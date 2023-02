Χιλιάδες πρόσφυγες επιστρέφουν στη Συρία από την Τουρκία για να δουν τι απέγιναν οι συγγενείς τους

Ο Γιουσέφ Κράμο έφυγε από τη Συρία εν μέσω του πολέμου αναζητώντας ασφάλεια στη γειτονική Τουρκία, όμως μετά τον φονικό σεισμό που ρήμαξε μεγάλες περιοχές και στις δύο χώρες, ο ίδιος και χιλιάδες συμπατριώτες του επιστρέφουν στα σπίτια τους στην εμπόλεμη ζώνη – τουλάχιστον προς το παρόν.

Επωφελούμενοι από την υπόσχεση των τουρκικών αρχών ότι μπορούν αν μείνουν έως και έξι μήνες στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας χωρίς να χάσουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στην Τουρκία, πολλοί σπεύδουν να δουν τι απέγιναν οι συγγενείς τους μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.

Syrian refugees in Turkey face a difficult choice - stay in devastated Turkey even though many have lost their families in the recent quakes, or return to Syria, which continues to struggle with war and a lack of humanitarian aid. #HelpTurkeySyria 🌍🙌🇸🇾🇹🇷☹️ pic.twitter.com/XuLMN4wiJ8 — Danuta Wioletta (@DanutaWioletta) February 17, 2023

«Δεν έχω δει την οικογένειά μου εδώ και τέσσερα χρόνια και ζω μόνος στην Τουρκία», είπε ο Κράμο, αφού πέρασε στο συριακό έδαφος. «Η κατάσταση στην Τουρκία είναι άθλια στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό», πρόσθεσε.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι πέρασαν στη Συρία από τη διάβαση Μπαμπ Χαμάμ. Από τη διάβαση Μπαμπ αλ Χάουα έχουν μπει στη Συρία 4.600 άνθρωποι αφότου ανακοινώθηκε αυτή η πρωτοβουλία, την Τετάρτη.

Thousands of Syrian refugees in Turkey lined up at a border crossing in hopes of returning home temporarily after Syria said that Turkey agreed to let them leave the country and then return in the wake of a devastating earthquake.https://t.co/4YRhM24qV4 — The New York Times (@nytimes) February 15, 2023

Ο Κράμο, ο οποίος ζούσε στο Γκαζιαντέπ, είπε ότι τώρα οι άνθρωποι μένουν σε σκηνές, μέσα στο κρύο και τη βροχή. Εκτός από τον σκληρό χειμώνα, οι Σύροι αντιμετωπίζουν και εχθρότητα, υποστήριξε. Ακόμη και πριν από τον σεισμό, οι περίπου 3,6 εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες στην Τουρκία βίωναν τη δυσφορία ορισμένων Τούρκων που αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και κάποιες φορές κατηγορούν τους ανθρώπους αυτούς για την οικονομική δυσπραγία τους. Στο Γκαζιαντέπ, σύμφωνα με τον Κράμο, η αστυνομία έβγαλε τους Σύρους από ένα τέμενος όπου είχαν βρει καταφύγιο για να στεγαστούν οικογένειες Τούρκων. Πολλοί Τούρκοι στις σεισμόπληκτες περιοχές κατηγορούν τους Σύρους για λεηλασίες στα κατεστραμμένα σπίτια και καταστήματα.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για τους Σύρους», είπε.

"In Syria, there have been problems for 12 years. But right now the biggest catastrophe is in Turkey," one man said while queueing in the open air with two of his children and a mound of luggage destined for Syria's Idlib province.https://t.co/6qIpGxm233 — The New Arab (@The_NewArab) February 17, 2023

Ο Μανσούρ Χαμούντ, που ζούσε στο Ισκεντερούν, είπε ότι κοιμόταν στο πάρκο αφότου καταστράφηκε το σπίτι του. «Αποφάσισα να επιστρέψω και να ζήσω στη χώρα μου. Νεκρός ή ζωντανός, προτιμώ να είμαι με την οικογένειά μου», πρόσθεσε.

Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη βορειοδυτική Συρία, που ελέγχεται από αντικαθεστωτικούς μαχητές οι οποίοι στηρίζονται από την Τουρκία. Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους εξαρτιόνταν από την ανθρωπιστική βοήθεια ακόμη και πριν από τον σεισμό.

Ο Ανάς Χατζ Κάντρο, που βρισκόταν στην Αντάκια όταν σημειώθηκε ο σεισμός, είπε ότι αποφάσισε να μείνει με την οικογένειά του στο Ιντλίμπ της Συρίας, μέχρι να επανέλθει κάποια ομαλότητα στην πόλη. «Υπάρχουν μεγάλες καταστροφές και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στην Αντάκια. Για καμιά ώρα, έμοιαζε σαν να είχε έρθει η συντέλεια του κόσμου», είπε.