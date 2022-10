Χιλιάδες Τσετσένοι αναχωρούν πάνοπλοι για το μέτωπο στην Ουκρανία

Χιλιάδες Τσετσένοι φαίνονται σε βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, να έχουν παραταχθεί πάνοπλοι σε μία τεράστια έκταση έτοιμοι να αναχωρήσουν για τον πόλεμο στο πλευρό των Ρώσων ενάντια στην Ουκρανία.

Το βίντεο που προβάλλεται τις τελευταίες ώρες και στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνει εκτός από τους χιλιάδες Τσετσένους στρατιώτες, με στολή παραλλαγής και εμφάνιση πεζοναύτη, να υπάρχουν και εκατοντάδες άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα.

Με ιαχές και θρησκευτικές επικλήσεις - ακούγονται «σαλάμ αλέκουμ» και «αλλάχ αουάκμπαρ» - οι μαχητές του Καντίροφ δείχνουν πανέτοιμοι να ριχτούν στη μάχη…

Πριν λίγες ημέρες, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έκανε τον Τσετσένο αρχηγό Καντίροφ υποστράτηγο του ρωσικού στρατού ενώ υπάρχουν φήμες πως τον προορίζει για υπουργό Άμυνας.

This video of Chechen forces headed for Ukraine is circulating on Russian propaganda channels pic.twitter.com/Onr0XyQPMe