Ναυάγιο στο Χονγκ Κογνκ: «Πολύ μικρές» οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανά τα 27 μέλη του πληρώματος

«Πολύ μικρές» είναι οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανά τα 27 μέλη του πληρώματος του πλοίου που αγνοούνται αφού αυτό κόπηκε στα δύο όταν έπλεε στη θάλασσα της Νότιας Κίνας λόγω της τροπικής καταιγίδας Τσάμπα, ανακοίνωσαν οι αρχές του Χονγκ Κονγκ προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησης.

Το πλοίο έπλεε χθες Σάββατο 160 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Χονγκ Κονγκ όταν βρέθηκε στο πέρασμα της καταιγίδας Τσάμπα. «Υπέστη σοβαρές ζημιές και κόπηκε σε δύο κομμάτια», διευκρίνισε η υπηρεσία Government Flying Service του Χονγκ Κονγκ.

Τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, αφού ενημερωθήκαν για το συμβάν περίπου στις 07:25 χθες Σάββατο το πρωί (02:35 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας). Κατάφεραν να σώσουν τρία από τα συνολικά 30 μέλη του πληρώματος, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές του Χονγκ Κονγκ δείχνουν έναν άνθρωπο να απομακρύνεται από το σημείο του δυστυχήματος με ελικόπτερο την ώρα που κύματα χτυπάνε τη γέφυρα του πλοίου, το οποίο έχει μισοβυθιστεί.

Στο σημείο του δυστυχήματος καταγράφονταν άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 144 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ τα κύματα έφταναν σε ύψος 10 μέτρων.

Σύμφωνα με τους τρεις επιζώντες, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο όταν αυτό έσπασε στα δύο και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος παρασύρθηκαν από τα κύματα προτού φτάσει στο σημείο το πρώτο ελικόπτερο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ.

Η περιοχή των ερευνών έχει διευρυνθεί αλλά οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες είναι «πολύ μικρές», σχολίασε ο Γουέστ Γου ελεγκτής της Government Flying Service.

Ο τυφώνας Τσάμπα σχηματίστηκε στο κέντρο της θάλασσας της Νότιας Κίνας. Την Παρασκευή και το Σάββατο σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι έπληξαν το Χονκ Κονγκ, ενώ χθες το απόγευμα η τροπική καταιγίδα κατευθύνθηκε προς την ηπειρωτική Κίνα, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

