Video-ντοκουμέντο: Ένας διαδηλωτής στο Χονγκ Κονγκ τραυματίστηκε στο στήθος από πραγματική σφαίρα

Τραύμα στο στήθος από πραγματική σφαίρα που έριξε αστυνομικός φέρει ένας διαδηλωτής στο Χονγκ Κονγκ όπου ξέσπασαν νέες συγκρούσεις σήμερα ανάμεσα στις δυνάμεις της τάξης και διαδηλωτές, δήλωσε στο AFP αστυνομική πηγή.

«Ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ με το όπλο του έπειτα από επίθεση που δέχθηκε και ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε στο στήθος σήμερα στην συνοικία Τσουέν Ουάν», δήλωσε στο AFP η αστυνομική αυτή πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Hong Kong police fired at an 18-year-old boy less than one meter away. #HongKong pic.twitter.com/dLg4p1KC1m