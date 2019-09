Χονγκ Κονγκ: Οκτώ τραυματίες από εκτροχιασμό συρμού του μετρό

Συρμός του μετρό εκτροχιάστηκε σήμερα το πρωί σε ώρα αιχμής στο Χονγκ Κονγκ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι και να προκληθούν σημαντικά προβλήματα στο δίκτυο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με εναέριες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το σημείο του ατυχήματος, τρία βαγόνια βγήκαν από τις ράγες στον σταθμό Χουνγκ Χομ, που βρίσκεται στη χερσόνησο Κοουλούν, σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο που ενώνει το Χονγκ Κονγκ με την ηπειρωτική Κίνα.

Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να βγουν από τα βαγόνια από μία σπασμένη πόρτα και να διασχίσουν τις ράγες της Ανατολικής Γραμμής για να βρεθούν σε ασφαλές σημείο. Περίπου 500 επιβάτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τον συρμό, ενώ οκτώ υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κυκλοφορία των τραίνων διακόπηκε μεταξύ του Χουνγκ Χομ και του επόμενου σταθμού της γραμμής αυτής, η οποία φτάνει ως τα σύνορα με την ηπειρωτική Κίνα, ενώ η κυκλοφορία σε όλο το δίκτυο πραγματοποιούνταν με πολύ βραδύτερους ρυθμούς, ανακοίνωσε η MTR Corporation, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο μετρό του Χονγκ Κονγκ.

