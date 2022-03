Ζελένσκι: «Θα υπάρξουν νέες πόλεις, νέα όνειρα, νέα ιστορία – Θα νικήσουμε»

Σε μια ακόμη ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσιεύει βίντεο και φωτογραφίες από τον πόλεμο που μαίνεται για 26η μέρα.

Παρουσιάζοντας αρχικά τις καταστροφές και τα δεινά του πολέμου, με τις βομβαρδισμένες περιοχές, τους χτυπημένους άμαχους, και όλες τις εικόνες της απόλυτης καταστροφής, στη συνέχεια προσπαθεί να ενθαρρύνει τους συμπατριώτες του, με ένα ξεκάθαρο μήνυμα νίκης και με εικόνες ανασυγκρότησης της χώρας.

«Θα νικήσουμε. Θα υπάρξουν νέες πόλεις. Θα υπάρξουν νέα όνειρα. Θα υπάρξει μια νέα ιστορία. Θα υπάρξει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτοί που χάθηκαν, δεν θα ξεχαστούν. Και θα τραγουδήσουμε ξανά και θα γιορτάσουμε ξανά».

We will win.



There will be new cities.

There will be new dreams.

There will be a new story.

There will be, there’s no doubt.

And those we've lost will be remembered.



And we will sing again, and we will celebrate anew. 🇺🇦#standwithukraine#stoprussianaggression pic.twitter.com/hLbIeFd1dK