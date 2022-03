Ζελένσκι: «Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα, θα ενθαρρύνουμε και άλλες χώρες σε πόλεμο εις βάρος των γειτόνων τους»

Ομιλία προς το κοινοβούλιο της Αυστραλίας πραγματοποίησε την Πέμπτη ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι οι νέες και αυστηρότερες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας είναι απαραίτητες για να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

Ο ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη στο αυστραλιανό κοινοβούλιο ότι η Ρωσία θα πρέπει να λογοδοτήσει για αδικίες του παρελθόντος, προειδοποιώντας ότι μια αποτυχία να τιμωρηθεί η Μόσχα μπορεί να ενθαρρύνει και άλλες χώρες να κηρύξουν πόλεμο εναντίον γειτόνων τους.

«Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα, αν δεν θεωρηθεί υπεύθυνη, τότε κάποιες άλλες χώρες του κόσμου που ανυπομονούν για έναν παρόμοιο πόλεμο εις βάρος των γειτόνων τους θα αποφασίσουν ότι τέτοια πράγματα είναι και γι' αυτές πιθανά», ανέφερε ο Ζελένσκι σε τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με μια επίσημη μετάφραση.

Thank you to President @ZelenskyyUa for your address to our nation’s Parliament. You and the brave Ukrainian people are pushing back the tide of tyranny. You are fighting for your country and your people. Slava Ukraini. pic.twitter.com/s0O3BrjPKd