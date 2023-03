Ζελένσκι: Φρικιαστική η περσινή χρονιά για τους κατοίκους του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η περασμένη χρονιά ήταν «η πιο φρικιαστική» για τις ζωές πολλών κατοίκων της περιοχής του Κιέβου, όπου τα ρωσικά στρατεύματα κατηγορούνται ότι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου πριν αποσυρθούν πριν από ένα χρόνο.

Ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε τις μικρές πόλεις Ιρπίν και Μπούτσα έξω από την πρωτεύουσα Κίεβο, στα τέλη Μαρτίου πέρυσι.

Διεθνείς ερευνητές συλλέγουν τώρα αποδεικτικά στοιχεία στο Ιρπίν, την Μπούτσα και άλλες περιοχές όπου, σύμφωνα με την Ουκρανία, τα ρωσικά στρατεύματα διέπραξαν κτηνωδίες μεγάλης έκτασης. Η Ρωσία αρνείται τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Για πολλούς κατοίκους στην περιοχή του Κιέβου, η περασμένη χρονιά ήταν η πιο φρικιαστική της ζωή τους. Και η απελευθέρωση της περιοχής του Κιέβου αναδείχθηκε σε σύμβολο του γεγονότος ότι η Ουκρανία θα καταφέρει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», έγραψε στα αγγλικά ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Γεγονότα που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τον 21ο αιώνα έγιναν πραγματικότητα στις πόλεις-δορυφόρους του Κιέβου –Μπούτσα και Ιρπίν. Τα ρωσικά στρατεύματα προχώρησαν προς την ουκρανική πρωτεύουσα από τα βόρεια και έφεραν τον θάνατο και την καταστροφή».

Events that couldn’t be imagined in the XXI century. 🇷🇺 troops, heading to Kyiv, sowed death and destruction in Bucha and Irpin. For many residents of the Kyiv region, it was the most horrific moment in life. But the liberation of these cities became proof that Ukraine will win. pic.twitter.com/rSJ6HuL7iY