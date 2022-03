Ζελένσκι: H Ουκρανία αξίζει να γίνει μέλος της ΕΕ

Η Ουκρανία μάχεται για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης και θα πρέπει να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο της Σουηδίας μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Δεν μαχόμαστε μόνο για τον λαό της Ουκρανίας, αλλά για την ασφάλεια της Ευρώπης και έχουμε αποδείξει ότι αξίζουμε να γίνουμε πλήρη μέλη της ΕΕ», επεσήμανε ο Ζελένσκι.

One month after Russias invasion Pres #Zelensky adresses the Swedish Parliament.Grateful for #Swedens support to #Ukraine both hum and military. #Zelenskyj asks #Sweden to increase sanctions.After the war Zelenskiy hopes for support in the reconstruction of UKR. @Sverigesriksdag pic.twitter.com/FuIdBrKDd8