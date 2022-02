Νέα ανάρτηση έκανε στο Twitter ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μετά το βίντεο που ανήρτησε το πρωί του Σαββάτου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι μίλησε με τον Εμμανουέλ Μακρόν και ότι έρχεται βοήθεια σε όπλα και εξοπλισμό. «Η συμμαχία κατά του πολέμου δουλεύει» έγραψε στο Twitter.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!