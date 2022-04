Ζελένσκι σε Μακρόν: Να εφαρμοστεί η πρωτοβουλία εγκαθίδρυσης ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Μαριούπολη

Την ανάγκη εφαρμογής της πρωτοβουλίας για εγκαθίδρυση ανθρωπιστικών διαδρόμων με στόχο τη μεταφορά πολιτών από την πολιορκούμενη Μαριούπολη, ζήτησε σήμερα Παρασκευή 1η Απριλίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Continued talks with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Told about countering Russian aggression. Discussed the negotiation process - the course and prospects, the importance of security guarantees. The initiative of 🇫🇷 on humanitarian corridors from Mariupol must be implemented!