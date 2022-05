Ουκρανία: «Το κακό επέστρεψε» δήλωσε ο Ζελένσκι, με αφορμή την επέτειο τερματισμού του Β' Π. Π.

Σε συγκινητική ομιλία επί τη ευκαιρία της Ημέρας της Νίκης, που η Ευρώπη γιορτάζει την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, Κυριακή 8 Μαΐου, ότι «το κακό επέστρεψε στην Ουκρανία».

Η ζωή για την οποία πολέμησαν οι στρατιώτες σε αυτό τον πόλεμο τερματίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου, όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία, τόνισε ο Ζελένσκι σε διάγγελμά του μέσω βίντεο.

«Το κακό επέστρεψε. Ξανά!», τόνισε και συμπλήρωσε: «Σε διαφορετική μορφή, με διαφορετικά συνθήματα, αλλά με τον ίδιο σκοπό».

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε, ότι η χώρα του και οι σύμμαχοί της θα νικήσουν.

«Κανένα κακό δεν μπορεί να ξεφύγει από τις ευθύνες, δεν μπορεί να κρυφτεί σε ένα υπόγειο καταφύγιο», υπογράμμισε.

Ο Αδόλφος Χίτλερ πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του κρυμμένος σε υπόγειο καταφύγιο στο Βερολίνο όπου αυτοκτόνησε τις τελευταίες ημέρες του πολέμου.

