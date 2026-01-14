Ένα ισραηλινό Boeing 767 – 338ER, γνωστό ως «Wing of Zion», το οποίο λειτουργεί ως Air Force One για τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Ισραήλ, αναχώρησε ξαφνικά από την αεροπορική βάση Nevatim στο νότιο Ισραήλ νωρίς το πρωί με προορισμό το ελληνικό νησί της Κρήτης, όπως είχε συμβεί και πριν από προηγούμενες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Μετά την προσγείωσή του στην Ελλάδα, το Boeing 767 έκανε μια γρήγορη στροφή και επέστρεψε στο Ισραήλ, σε μια αναφερόμενη «άσκηση εκκένωσης» από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Δείτε σχετική φωτογραφία με στοιχεία της πτήσης του αεροσκάφους προς το Ηράκλειο: