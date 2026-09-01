Στην υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα», μιας ιστορικής αμυντικής συμφωνίας προχώρησαν η Ελλάδα και το Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία των διμερών τους σχέσεων.

Για να γιορτάσει τη συμφωνία, η κατασκευάστρια εταιρεία Rafael έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό βίντεο με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου μυθολογικοί και ιστορικοί συμβολισμοί ενώνονται με την αιχμή της στρατιωτικής τεχνολογίας.

Η νέα αρχιτεκτονική αεράμυνας της χώρας, ενσωματώνει τα δοκιμασμένα στο πεδίο ισραηλινά συστήματα David’s Sling και SPYDER, δημιουργώντας ένα ενιαίο εθνικό δίκτυο διοίκησης που διασυνδέει τις φρεγάτες Belharra, τα μαχητικά Rafale και F-16 Viper, καθώς και τους Patriot.

Τα βασικά συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί κομβικό πυλώνα της «Ατζέντας 2030» των Ενόπλων Δυνάμεων και βασίζεται σε προηγμένα οπλικά συστήματα που έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε πραγματικές συνθήκες επιχειρήσεων.

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται το ισραηλινό David’s Sling για την αναχαίτιση πυραύλων μέσου και μακρού βεληνεκούς, καθώς και το σύστημα SPYDER για αεράμυνα ταχείας αντίδρασης απέναντι σε αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones και πυραύλους.

Η αρχιτεκτονική συμπληρώνεται από ένα ενιαίο, εθνικό ψηφιακό δίκτυο Διοίκησης και Ελέγχου (C4I) που θα συντονίζει την εικόνα του αέρα σε πραγματικό χρόνο, αλλά και από πλήρεις δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου για παρεμβολές και εξουδετέρωση εχθρικών ραντάρ.

Η πλήρης ανάπτυξη και επιχειρησιακή ένταξη των συστημάτων στην ελληνική επικράτεια αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 28 μηνών.

Πλήρης διαλειτουργικότητα με Belharra, Rafale και Patriot

Το πλέον καθοριστικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού είναι η απόλυτη διαλειτουργικότητα του ισραηλινού εξοπλισμού με τις υφιστάμενες και νέες πλατφόρμες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο ενοποιημένο δίκτυο αεράμυνας προβλέπεται να διασυνδεθούν άμεσα οι νέες γαλλικές φρεγάτες Belharra (FDI) του Πολεμικού Ναυτικού, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας, το προηγμένο πυραυλικό πυροβολικό με το ισραηλινής τεχνολογίας σύστημα PULS, καθώς και τα αντιαεροπορικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς Patriot.

Με τη σύνδεση αυτή, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά δομή αεράμυνας, ικανή να αντιμετωπίσει ταυτόχρονες επιθέσεις από αέρος, θαλάσσης και ξηράς.