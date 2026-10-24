Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γαλλία σήμερα Σάββατο (24/10), καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων, μία μόλις εβδομάδα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, τις λεηλασίες και τις επιθέσεις σε δημόσια κτήρια που συγκλόνισαν τη χώρα.

Η κυβέρνηση επιστράτευσε 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη την επικράτεια, δηλαδή 10.000 περισσότερους σε σχέση με τη 17η Οκτωβρίου, καθώς και τεθωρακισμένα, υδροβόλα και επίλεκτες δυνάμεις.

Παράλληλα, έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις συγκεντρώσεων σε πάνω από 100 πόλεις, ενώ στο Παρίσι κλείνουν το Μουσείο του Λούβρου και κορυφαίοι πολιτιστικοί χώροι.

Το επιχειρησιακό σχέδιο των 70.000 αστυνομικών

Παρουσιάζοντας το σχέδιο ασφαλείας από το Παρίσι, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, προειδοποίησε ότι οι αρχές δεν πρόκειται να ανεχθούν επανάληψη των καταστροφών της περασμένης εβδομάδας, δίνοντας εντολές για τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα.

«Θα είμαστε αμείλικτοι απέναντι σε όσους προκαλούν καταστροφές, στους πλιατσικολόγους και σε όλους όσοι διαπράττουν βίαιες ενέργειες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο δράσης «εξαιρετικά ευκίνητο, ευέλικτο και δυναμικό» με στόχο την άμεση επέμβαση σε πολλαπλά σημεία.

Για την επιβολή της τάξης κινητοποιούνται ισχυρές δυνάμεις και ειδικά μέσα:

Ανθρώπινο δυναμικό: 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, τοπικές υπηρεσίες, μονάδες αποκατάστασης τάξης CRS και κινητές δυνάμεις της γαλλικής χωροφυλακής.

Επίλεκτες μονάδες: Οι ειδικές υπηρεσίες RAID, GIGN και BRI βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη φύλαξη ευαίσθητων εγκαταστάσεων και δημόσιων κτηρίων, ώστε να αποδεσμευτούν δυνάμεις καταστολής για τους δρόμους.

Βαρύς εξοπλισμός: Περίπου 20 τεθωρακισμένα οχήματα Centaure της χωροφυλακής, 15 υδροβόλα, ελικόπτερα, έφιππες μονάδες, σκύλοι ανίχνευσης και συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Περιορισμοί σε περισσότερες από 100 πόλεις

Σύμφωνα με καταγραφή της εφημερίδας Le Monde, περισσότερες από 100 γαλλικές πόλεις βρίσκονται υπό καθεστώς αυστηρών μέτρων, απαγορεύσεων διαδηλώσεων ή νυχτερινής κυκλοφορίας:

Παρίσι: Επιτράπηκε μόνο συγκεκριμένη συνδικαλιστική συγκέντρωση, ενώ απορρίφθηκαν αιτήματα φοιτητικών συλλογικοτήτων και των «Κίτρινων Γιλέκων». Προβλέπεται επίσης μερική απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας. Λυών: Έπειτα από τις λεηλασίες και φθορές σε πάνω από 150 καταστήματα στις 17 Οκτωβρίου, απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις σε μεγάλο μέρος του κέντρου από τις 10:00 έως τις 23:00. Μασσαλία: Επιτράπηκε κατ’ εξαίρεση μία συνδικαλιστική πορεία παρά την αρχική απαγόρευση. Άλλες περιοχές: Περιορισμοί επιβλήθηκαν σε Νίκαια, Μονπελιέ και Σεντ Ετιέν, ενώ μέτρα νυχτερινής κυκλοφορίας εφαρμόζονται σε Τουλούζη, Λιμόζ και Μπορντό.

Παράλληλα, οι νομάρχες διαθέτουν διευρυμένες αρμοδιότητες να τροποποιούν διαδρομές πορειών μακριά από εμπορικές ζώνες, ενώ διενεργούνται στοχευμένοι έλεγχοι σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και οδικούς άξονες για τον εντοπισμό επικίνδυνων αντικειμένων.

Interdire la manifestation de demain est scandaleux. Le droit de manifester est constitutionnel. On ne lâchera rien et on sera dans la rue le 24 octobre à bastille https://t.co/3FOekPQp0z — UNEF (@UNEF) October 23, 2026

Λουκέτο σε Λούβρο και Μουσεία

Υπό τον φόβο νέων βανδαλισμών, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας κορυφαίων πολιτιστικών υποδομών της πρωτεύουσας για το Σάββατο. Κλειστά παραμένουν:

Το Μουσείο του Λούβρου, το Μουσείο Ορσέ, το Μουσείο Πικάσο και το Μουσείο Ορανζερί.

Το Grand Palais, το Petit Palais, το Fondation Cartier και το Bourse de Commerce.

Η Όπερα του Παρισιού.

Επιπλέον, ακυρώθηκε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για τη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel Paris, στην οποία συμμετέχουν 211 γκαλερί.

Στον αθλητισμό, η ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λυών μετατέθηκε από την Κυριακή για τη Δευτέρα (26/10), κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας, ενώ αλλαγές καταγράφηκαν και σε άλλους αγώνες λόγω της ανάγκης διάθεσης των αστυνομικών δυνάμεων στα μέτρα ασφαλείας.

Υπό τον φόβο ενδεχόμενων λεηλασιών και βανδαλισμών, αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη θωρακίσει τις βιτρίνες τους προχωρώντας στην τοποθέτηση προστατευτικών υλικών.

Το τετ α τετ Μακρόν με μαθητές και τα αιτήματα

Στο πολιτικό πεδίο, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10) με εκπροσώπους μαθητικών οργανώσεων. Παρά το θετικό κλίμα, οι μαθητές ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να τερματίσουν τις κινητοποιήσεις τους, οι οποίες μετρούν ήδη έναν μήνα, εάν δεν ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους για τις σχολικές υποδομές και την κατάργηση της πλατφόρμας εισαγωγής Parcoursup.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», υπογράμμισε ο Ναταναέλ Κομπαρί, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης Renouveau, αναγνωρίζοντας πάντως ότι ο πρόεδρος δεσμεύτηκε για πλήρη αναθεώρηση του Parcoursup ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Αναμένουμε τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα».

Από την πλευρά του, ο Λουί Λετουμπλόν, εκπρόσωπος της οργάνωσης Les Lycéens, εξέφρασε έντονη δυσπιστία:

«Παραμένουμε πολύ επιφυλακτικοί, δεδομένου ότι ο Εμανουέλ Μακρόν έχει εφαρμόσει μια πολιτική καταστροφής των δημόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης».

Την ίδια στιγμή, ο Εμανουέλ Μακρόν επιμένει στην αυστηρή τήρηση της νομιμότητας, προγραμματίζοντας επίσκεψη στις δυνάμεις ασφαλείας.

Στο υπόβαθρο της κρίσης παραμένουν η ακρίβεια, η πίεση στα εισοδήματα και οι ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες, διαμορφώνοντας ένα εκρηκτικό μείγμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που ενώνει μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα σε μια ημέρα υψηλού κινδύνου για τη γαλλική κυβέρνηση.