Η κοινωνική και γαστρονομική διαδρομή του αστακού ανά τους αιώνες κρύβει πτυχές που ελάχιστα θυμίζουν τη σημερινή του εικόνα ως ένα από τα πιο ακριβά εδέσματα παγκοσμίως.

Ιστορικά, κατά τη διάρκεια των περασμένων αιώνων, ο αστακός θεωρούνταν ένα υποδεέστερο είδος τροφής, σε τέτοιο βαθμό που χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά για τη διατροφή φυλακισμένων και χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, καθώς χαρακτηριζόταν ως το «σκουπίδι της θάλασσας».

Η ραγδαία μεταβολή στην αντίληψη του κοινού και η μετέπειτα κατακόρυφη άνοδος της εμπορικής του αξίας άλλαξαν ριζικά το status του, μετατρέποντάς τον σε προϊόν υψηλής γαστρονομίας.

Ως οργανισμοί που ζουν και τρέφονται στον βυθό της θάλασσας καταναλώνοντας οργανική ύλη, λειτουργούν ως φυσικοί καθαριστές του οικοσυστήματος.

Η ιδιότητά τους αυτή, ωστόσο, τους καθιστά ευάλωτους στη θαλάσσια ρύπανση, καθώς τα σώματά τους τείνουν να συσσωρεύουν με την πάροδο των δεκαετιών στοιχεία όπως μικροπλαστικά και βαρέα μέταλλα που κατακάθονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, αποτυπώνοντας την οικολογική επιβάρυνση των ωκεανών σε βάθος χρόνου.

