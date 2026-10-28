Με επιτυχία και σε κλίμα έντονης πατριωτικής συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στην Αστόρια της Νέας Υόρκης η εκδήλωση τιμής και μνήμης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Το ιστορικό Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο γέμισε ασφυκτικά από μέλη της ελληνικής διασποράς, σε μια βραδιά που ανέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς της Ομογένειας και την προσήλωσή της στα ιστορικά ιδεώδη του ελληνισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας 6 (Empire State) της AHEPA.

Τη σημασία της εκδήλωσης υπογράμμισε η συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων της θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας. Το «παρών» έδωσαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, τιμώντας με την παρουσία τους τη συλλογική μνήμη και τη συνεισφορά των ομογενειακών οργανώσεων.

Παράλληλα, θερμές ευχαριστίες διατυπώθηκαν προς την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης για την άρτια οργάνωση του επετειακού προγράμματος.

Η κινητοποίηση της κοινότητας και η συλλογική αναγνώριση

Σε δημόσιο μήνυμά του, ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας 6 της AHEPA, Κωνσταντίνος Πρέντζας, στάθηκε στην αξιοσημείωτη ανταπόκριση των μελών, κάνοντας ειδική μνεία στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας, Άγγελο Αθανασόπουλο, για την πρωτοβουλία υλοποίησης της εκδήλωσης, καθώς και στον Πέτρο Σταυριανίδη.

Ο επικεφαλής της περιφέρειας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους μετακινήθηκαν από περιοχές όπως το Μανχάταν, το Μπρούκλιν, το Κουίνς, το Μπρονξ, το Λονγκ Άιλαντ και το Γουέστ Νάιακ, επισημαίνοντας ότι αυτή η μαζική συμμετοχή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συσπείρωσης και της δυναμικής του ομογενειακού ελληνισμού.