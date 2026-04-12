Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής τους στη Σελήνη που είχε διάρκεια δέκα ημερών, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II επέστρεψαν στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον του Τέξας. Το πλήρωμα έκανε τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του από την επιστροφή του στη Γη, με μια αστροναύτη να περιγράφει τις εντυπώσεις της.

Απόλυτο σκοτάδι παντού και η Γη σαν σωστική λέμβος

Η αστροναύτης, έμεινε εντυπωσιασμένη από το απόλυτο σκοτάδι που τους περιτριγύριζε αλλά αυτό που της έμεινε αξέχαστο ήταν το ότι η Γη έμοιαζε σαν μια σωστική λέμβος και ότι όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτήν, είναι το πλήρωμα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις της

«Ο κόσμος μας ρώτησε ποιες ήταν οι εντυπώσεις μας (σ.σ. από την αποστολή του πληρώματος Artemis II στη Σελήνη) και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, δεν ήταν απαραίτητα η εικόνα της Γης αλλά το σκοτάδι που μας περιτριγύριζε. Η Γη ήταν σαν μια σωστική λέμβος που αιωρείτο ανενόχλητη στο Διάστημα. Δεν έμαθα τα πάντα από όλα όσα αυτό το ταξίδι είχε να μου διδάξει αλλά είναι ένα καινούριο πράγμα που ξέρω. Και αυτό είναι ότι η Γη είναι μια σωστική λέμβος και όλοι εσείς, είστε το πλήρωμα».

