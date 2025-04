Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (25/4) στην Ταϊλάνδη, όταν ένα μικρό αστυνομικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην ακτή της παραθεριστικής πόλης Χουά Χιν της Ταϊλάνδης, στοιχίζοντας τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Το αεροσκάφος του αστυνομικού τμήματος αεροπορίας συνετρίβη στη θάλασσα λίγο μετά την απογείωσή του, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Border patrol plane crashes into sea during parachute drill, killing six

A tragic aircraft accident occurred this morning when a small plane belonging to the Royal Thai Border Patrol Police crashed into the sea off the coast of Cha-am, Phetchaburi Province.

The crash, which…

— Thenationthailand (@Thenationth) April 25, 2025