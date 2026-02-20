Αστυνομικοί στην επαρχία Νονταμπούρι της Ταϊλάνδης μεταμφιέστηκαν σε λιοντάρι… για να πιάσουν καταζητούμενο διαρρήκτη.

Σκηνή από ταινία θύμιζε η επιχείρηση των τοπικών Αρχών. Το παράδοξο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια πανηγυριού σε ναό.

Σε βίντεο- ντοκουμέντο της σύλληψης, φαίνονται οι άνδρες της αστυνομίας, ντυμένοι με παραδοσιακές κινεζικές στολές και με στολή λιονταριού να χορεύουν ανάμεσα στο πλήθος και στη συνέχεια, αφού εντόπισαν τον ύποπτο, φαίνονται να πέφτουν πάνω του και να τον συλλαμβάνουν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με τις γύρω μαρτυρίες, ακούστηκε αστυνομικός να λέει: «Υπομονή, δεν έχουμε δει ακόμη τον στόχο… Συνεχίστε να χορεύετε». Λίγο αργότερα, όταν ο άνδρας πλησίασε ανυποψίαστος, οι αστυνομικοί αποκάλυψαν την ιδιότητά τους και τον ακινητοποίησαν, φωνάζοντας «Αστυνομία! Μείνε κάτω!».

Πέρασαν χειροπέδες στον 33χρονο, ο οποίος καταζητούνταν για διαρρήξεις στην οικία ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Πηγή: BBC