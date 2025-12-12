Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από το Μεξικό, όπου αστυνομικοί παρουσίασαν ακροβατικά πάνω σε μοτοσικλέτες κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την Ημέρα της Επανάστασης.

Στην πολιτεία Oaxaca οι αστυνομικές δυνάμεις έκλεψαν την παράσταση

Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την Μεξικανική Επανάσταση του 1910, με τη χώρα να τιμά την ιστορική αυτή επέτειο στις 20 Νοεμβρίου. Οι εικόνες από το το εντυπωσιακό θέαμα κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου.

Δείτε το βίντεο