Αστυνομικοί που είχαν τεθεί από τη Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου Μάουνμπατεν-Ουίνδσορ έλαβαν εντολή να παράσχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε δείπνο του Τζέφρι Έπστιν στην κατοικία του στη Νέα Υόρκη το 2010, μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα The Sunday Times, που δημοσίευσε πρώτη το ρεπορτάζ, επικαλείται e-mail που περιλαμβάνονται στους φακέλους της υπόθεσης Έπστιν και καταγράφουν τις διευθετήσεις για την παραμονή του πρώην Πρίγκιπα Άντριου στο σπίτι του χρηματιστή και σεξουαλικού εγκληματία το 2010, μαζί με δύο αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Σε e-mail που στάλθηκε το βράδυ της παραμονής της εκδήλωσης με θέμα «Ασφάλεια για το πάρτι», μέλος του προσωπικού ενημέρωνε τον Έπστιν ότι στους δύο αστυνομικούς είχαν δοθεί «οδηγίες για την πόρτα».

Η βρετανική Αστυνομία ανακοίνωσε χθες (21/2) ότι έρχεται σε επαφή με αστυνομικούς που έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν για τον Άντριου Μάουνμπατεν-Ουίνδσορ, ζητώντας από όποιον έχει πληροφορίες για σεξουαλικά αδικήματα σχετιζόμενα με τον Έπστιν να εμφανιστεί για να καταθέσει.

Η Αστυνομία έχει διευκρινίσει ότι δεν έχει εντοπίσει επιλήψιμη πράξη από τους άνδρες προστασίας μέχρι στιγμής.

Σε αίτημα για σχολιασμό των σημερινών δημοσιευμάτων, η Σκότλαντ Γιαρντ απάντησε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω σχόλιο.