Ασύλληπτες είναι οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το δυτικό τμήμα της πολιτείας Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Παρατεταμένες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες που δεν έχουμε ξαναδεί για πολύ καιρό στην Ουάσιγκτον, εξαιτίας των ποταμών που υπερχείλισαν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ολόκληρες κοινότητες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν λάβει εντολές εκκένωσης, ενώ η Εθνική Φρουρά έχει τεθεί σε επιφυλακή, για να υποστηρίξει επιχειρήσεις διάσωσης και να βοηθήσει τους πληγέντες.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο:

Η κομητεία Σκάγκιτ και Κοινότητες όπως η Μπέρλινγκτον έχουν βυθιστεί στα νερά και η στάθμη τους συνεχίζει να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Δεκάδες άτομα διασώθηκαν με βάρκες και ελικόπτερα, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι η στάθμη των υδάτων θα παραμείνει υψηλή για ημέρες.

Τέλος, σημειώνεται πως οι καταστροφικές πλημμύρες έχουν επηρεάσει επίσης σημαντικές υποδομές.

Δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές έχουν κλείσει λόγω καταρρεύσεων και φερτών υλικών, ενώ κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση για τα συνεργεία διάσωσης, με τις Αρχές να αναγκάζονται να επιχειρούν ακόμη και από αέρος.