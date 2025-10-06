Μια μητέρα ηλικίας 31 ετών στο Τέξας, ήταν αυτή που πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της μέσα στο αυτοκίνητο της το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας τα δύο εξ αυτών και τραυματίζοντας τα άλλα δύο. Πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή (5/10).

Η Ονίντα Ρομέλους, μητέρα των τεσσάρων παιδιών, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για δολοφονία και δύο για απόπειρα ανθρωποκτονίας με όπλο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας Μπραζόρια, Μπο Στάλμαν.

Brazoria County, Texas — Mother Oninda Romelus Arrested After Fatal Shooting Leaves Two Children Dead, Two Critically Injured in Angleton at Shell gas station located on State Highway 288B near FM 521https://t.co/7KBfatgg7b — News Channel2Now.com (@newschannel2now) October 5, 2025

During a news conference Sunday, Sheriff Bo Stallman said Oninda Romelus, 31, is accused of shooting her four children inside a vehicle. Two of them didn’t survive. https://t.co/KxM6gss2s7 — 12NewsNow (@12NewsNow) October 6, 2025

Η 31 ετών Ονίντα Ρομέλους, κρατείται με εγγύηση ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Oninda Romelus,31, charged with 2 counts of Můrdęr & 2 counts of Aggravated AsşauIt with a DædIy Weapon in TX. The victims are her children. A 13 year old boy & a 3 year old girl passed away at the scene. A 8 year old boy & 9 year old girl are in stable condition. Bond $14M. pic.twitter.com/0r68mlRbnd — Southern FFA Family (@FFAFamily) October 6, 2025

Δύο από τα παιδιά, ηλικίας 13 και 4 ετών, πυροβολήθηκαν θανάσιμα μέσα σε όχημα το Σάββατο. Τα άλλα δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 9 ετών, βρίσκονται σε «σταθερή κατάσταση» αφού μεταφέρθηκαν με ιατρικό ελικόπτερο σε νοσοκομείο της περιοχής του Χιούστον, είπε ο Στάλμαν.

Η μητέρα κάλεσε το 911 για να ειδοποιήσει τις αρχές μετά τους πυροβολισμούς, πρόσθεσε ο σερίφης. Οι αρχές βρήκαν ένα όπλο στο σημείο του περιστατικού.

«Είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς μια τόσο παράλογη τραγωδία, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποδώσουμε δικαιοσύνη για αυτά τα παιδιά», δήλωσε ο Στάλμαν.

Η μητέρα είναι κάτοικος της κομητείας Μόντγκομερι, βόρεια του Χιούστον, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι πυροβολισμοί συνέβησαν στην πόλη Άνγκλετον, με περίπου 19.500 κατοίκους, που είναι η έδρα της κομητείας Μπραζόρια. Βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Χιούστον.