Προσγειώσεις και απογειώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια της Νότιας Κορέας το πρωί της Πέμπτης ανεστάλησαν για μισή και πλέον ώρα. Ο λόγος ήταν … ασύλληπτος για τα δεδομένα της Δύσης: πάνω από μισό εκατομμύριο υποψήφιοι συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια και οι Αρχές φρόντισαν να βεβαιωθούν πως κανένας θόρυβος δεν θα τους αποσπάσει κατά την εκφώνηση των θεμάτων και το τεστ ακουστικής κατανόησης στην αγγλική γλώσσα.

Korea silences the skies for Suneung South Korea went into Suneung mode Thursday, taking extra measures to ensure smooth running of the annual College Scholastic Ability Test. The measures include pushing back the official start of the working day by 1 hour, and even grounding… pic.twitter.com/spqzsUwt5o — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) November 13, 2025

Ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν μια θέση στα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, ήταν ο υψηλότερος των τελευταίων επτά ετών. Οι περισσότεροι εξ αυτών γεννήθηκαν το 2007, όταν σημειώθηκε αύξηση των γεννήσεων καθώς η χρονιά εκείνη θεωρήθηκε ευοίωνη για την απόκτηση παιδιού.

Οι αρχές απαγόρευσαν την προσγείωση ή απογείωση των πτήσεων σε όλα τα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το διεθνές αεροδρόμιο Ιντσεόν, από τη 1:05 μ.μ (06:05 ώρα Ελλάδας) έως τη 1:40 μ.μ για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει όχληση όταν οι μαθητές γράφουν το τεστ ακουστικής κατανόησης στην αγγλική γλώσσα. Η απόφαση επηρέασε 140 πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 65 διεθνών αφίξεων και αναχωρήσεων. Ιστότοποι παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν αεροσκάφη να κάνουν κύκλους γύρω από αεροδρόμια.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι εταιρίες άνοιξαν μισή ώρα αργότερα για να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι θα μεταβούν εγκαίρως για τις εξετάσεις που διαρκούν εννέα ώρες και θεωρούνται κρίσιμες για την επιτυχία τους σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνία. «Αυτές οι εξετάσεις είναι στόχος εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και επίσης ένα νέο ξεκίνημα», δήλωσε η Γεσεόν Κιμ, που περίμενε έξω από εξεταστικό κέντρο όπου έδινε εξετάσεις η κόρη της.

The annual CSAT kicked off this morning, with tens of thousands—students, retakers, and even 77-year-old Seo Hye-sook—facing 9+ hours of testing. Families cheered them on, while police helped latecomers make it before the 8:10 a.m. deadline. pic.twitter.com/pyKku5PJM2 — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) November 13, 2025

Συνολικά 554.174 μαθητές συμμετέχουν στις φετινές εξετάσεις, με τον αριθμό αυτό να είναι αυξημένος κατά 6% σε σχέση με πέρυσι και ο υψηλότερος από το 2019. Το 2007 γεννήθηκαν 496.000 μωρά, με τον αριθμό γεννήσεων να καταγράφει αύξηση και τα επόμενα χρόνια ύστερα από τη σταθερή μείωση που είχε επιβληθεί δια νόμου από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

